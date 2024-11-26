ГС Удмуртии поддержал назначение Романа Габдрахманова на пост вице-премьера

Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали кандидатуру начальника Главного управления ветеринарии УР Романа Габдрахманова на должность вице-премьера. За проголосовали 49 парламентариев, против — трое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Габдрахманов, vk Фото: Роман Габдрахманов, vk

Планируется, что в новом составе правительства господин Габдрахманов будет курировать сферы АПК, ветеринарии, а также экологию и природопользование. Его кандидатуру глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинул на рассмотрение местного парламента в середине ноября.

Подробнее об этом читайте в материале «Плюс минус зам».