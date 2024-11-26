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ГС Удмуртии поддержал назначение Романа Габдрахманова на пост вице-премьера

Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали кандидатуру начальника Главного управления ветеринарии УР Романа Габдрахманова на должность вице-премьера. За проголосовали 49 парламентариев, против — трое.

Фото: Роман Габдрахманов, vk

Фото: Роман Габдрахманов, vk

Планируется, что в новом составе правительства господин Габдрахманов будет курировать сферы АПК, ветеринарии, а также экологию и природопользование. Его кандидатуру глава Удмуртии Александр Бречалов выдвинул на рассмотрение местного парламента в середине ноября.

Подробнее об этом читайте в материале «Плюс минус зам».

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