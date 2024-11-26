Прокуратура добилась оборудования школы в Целинском районе системой экстренного оповещения

В Ростовской области в ходе прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства в одной из школ Целинского района было обнаружено отсутствие системы экстренного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием привести учреждение в нормативное состояние. После этого нарушения в школе были устранены.

Ева Китаева