Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На содержание дорог в Невском районе Петербурга потратят более 1,1 млрд рублей

ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» ищет подрядчика для содержания автомобильных дорог регионального значения в Невском районе. На работы выделили чуть более 1,1 млрд рублей.

В размещенной закупке указано, что цель ее состоит в обеспечении безопасного, беспрепятственного и комфортного движения транспорта по автомобильным дорогам регионального значения и проезжей части искусственных дорожных сооружений, движения пешеходов по пешеходным зонам, тротуарам и иным частям искусственных дорожных сооружений. Среди задач уборка проезжей части, поддержание чистоты обочин, удаление крупногабаритного мусора и другие.

Исполнителю предстоит вести работы на дорогах в период с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года. Речь идет о 138 улицах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кронштадтское шоссе и Цитадельскую дорогу реконструировали на острове Котлин.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...