На содержание дорог в Невском районе Петербурга потратят более 1,1 млрд рублей

ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» ищет подрядчика для содержания автомобильных дорог регионального значения в Невском районе. На работы выделили чуть более 1,1 млрд рублей.

В размещенной закупке указано, что цель ее состоит в обеспечении безопасного, беспрепятственного и комфортного движения транспорта по автомобильным дорогам регионального значения и проезжей части искусственных дорожных сооружений, движения пешеходов по пешеходным зонам, тротуарам и иным частям искусственных дорожных сооружений. Среди задач уборка проезжей части, поддержание чистоты обочин, удаление крупногабаритного мусора и другие.

Исполнителю предстоит вести работы на дорогах в период с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года. Речь идет о 138 улицах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кронштадтское шоссе и Цитадельскую дорогу реконструировали на острове Котлин.

Татьяна Титаева