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Девятерых мигрантов выдворят из России после рейдов правоохранителей в Ростове и Азове

В ходе совместных рейдов по соблюдению миграционного законодательства на стройках в Кировском районе Ростова и Азове, проведенных сотрудниками УФСБ, полиции, военного комиссариата и ВСО СКР при силовой поддержке Росгвардии, правоохранители составили 13 протоколов о нарушении режимов пребывания и работы в России в отношении 10 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Девятерым мигрантам запрещен въезд в страну на 5 лет. Кроме того, инициирована процессуальная проверка по факту организации нелегальной миграции — предоставлении жилья приезжим.

Дмитрий Ковалевский

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