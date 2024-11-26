Девятерых мигрантов выдворят из России после рейдов правоохранителей в Ростове и Азове

В ходе совместных рейдов по соблюдению миграционного законодательства на стройках в Кировском районе Ростова и Азове, проведенных сотрудниками УФСБ, полиции, военного комиссариата и ВСО СКР при силовой поддержке Росгвардии, правоохранители составили 13 протоколов о нарушении режимов пребывания и работы в России в отношении 10 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Девятерым мигрантам запрещен въезд в страну на 5 лет. Кроме того, инициирована процессуальная проверка по факту организации нелегальной миграции — предоставлении жилья приезжим.

Дмитрий Ковалевский