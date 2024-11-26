Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла более чем на 15%

За неделю с 18 по 24 ноября заболеваемость коронавирусом в России выросла на 15,1% в недельном выражении, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. За прошлую неделю от вируса умерли 49 человек.

Увеличение заболеваемости отмечено в 66 регионах, из них в 24 — более чем в среднем по стране. За указанный период были госпитализированы 2562 человека, количество госпитализаций выросло на 8,4%. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 41 регионе, в 24 из них — более чем в среднем по России.

Выздоровело 25 167 человек, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Доминирующим в России штаммом остается линия JN.1, которая происходит от BA.2.86, он же пирола — это субвариант омикрона, который привлек внимание более чем 30 мутациями.

Эксперты прогнозируют, что подъем заболеваемости может произойти в декабре, после чего в середине января будет «некий выход на плато», а далее начнется снижение.

Подробности — в материале «Ъ» «Коронавирус напоминает о себе».