В Республике Татарстан на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году было выделено 325,8 млн руб. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на реализацию туристического нацпроекта выделили 325,8 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В Татарстане на реализацию туристического нацпроекта выделили 325,8 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из общей суммы 283 млн руб. поступили из федерального бюджета, а 42 млн — из регионального. Средства были направлены на создание модульных некапитальных средств размещения в размере порядка 57 млн руб., на единую субсидию — 168 млн руб. и на реализацию центра кадрового потенциала — 101 млн руб.

В рамках первой программы сейчас реализуется шесть проектов, и республика получит 42 новых номера размещения в глэмпингах, базах отдыха, санаториях и других туристических объектах.

Влас Северин