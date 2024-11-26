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«Это не приведет к эпидемии»

Врач-инфекционист о распространении вируса Коксаки

В Воронежской области в ноябре был зафиксирован вирус Коксаки. Однако, по мнению врачей, угрозы распространения вируса нет: он выявляется ежегодно. Так, случаи этого заболевания уже отмечались и в других регионах Черноземья в течение 2024 года. Подробнее о том, что из себя представляет этот вирус и опасен ли он, рассказал инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Фото: пресс-служба «Инвитро»

— Коксаки — это энтеровирусы, то есть достаточно обширная группа вирусов, которые практически все патогенны для человека. Основные органы, которые поражаются,— центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, мышцы, слизистые оболочки и кожа.

Большая часть людей переносит энтеровирусную инфекцию легко, но около 10% людей могут переносить ее в клинически значимой форме, то есть с высокой температурой, с достаточно выраженной интоксикацией либо с поражением центральной нервной системы, поражением оболочек мозга, менингиальных оболочек, то есть с развитием серозного менингита. Но и эти 10% придут к выздоровлению.

Форма по типу трехдневной лихорадки — это самая частая форма, характерная для энтеровирусной инфекции. В этой ситуации у человека держится высокая температура 3-4-5 дней, затем появляется сыпь на коже (экзантема), после чего, как правило, происходит выздоровление. Характерный симптом при данной форме заболевания: при осмотре ротоглотки выявляются элементы так называемой герпетической ангины. Эта форма, наверное, самая безопасная из того, что есть. Не менее распространенная форма – это серозные менингиты, когда у пациентов (чаще у детей) буквально на первые-вторые сутки от подъема температуры возникает выраженная головная боль, повторная рвота, светобоязнь и все менингеальные признаки при осмотре. На самом деле, несмотря на страшное название, такой менингит протекает достаточно доброкачественно.

Все остальные — поражение сердца, различных его отделов, поражение желудочно-кишечного тракта — встречаются реже. Да, заболевание неприятное, но тяжелые случаи с неблагоприятным исходом будут единичными.

В России есть масса резервуаров энтеровирусов и Коксаки обоих типов. Не нужно пытаться искать источники. Из Турции вирус могут привезти несколько десятков людей, отдыхающих в одном и том же отеле, купающихся в одном и том же бассейне. Водный путь передачи наиболее характерен для энтеровирусов. Но взрослое население, больше 70%, уже имеет иммунитет против основных энтеровирусов. Да и дети до пяти лет, как правило, встречались с одним или несколькими типами энтеровирусов. Так что масштабной эпидемии точно не будет. Энтеровирусы прекрасно сохраняются в холодной воде и в заморозке, и они будут ждать наступления весенне-летнего сезона. Так что очаги этой инфекции есть всегда.

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