Зарубежные СМИ: К чему может привести введение пошлин на импорт в США?

Дональд Трамп пообещал ввести импортные пошлины в первый же день президентства. Ставка составит 25% для товаров из Мексики и Канады, а для Китая — 10%. Так избранный президент намерен бороться с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Пока же удалось ударить по валютам: канадский доллар подешевел до четырехлетнего минимума, а песо до двухлетнего. Экономисты опасаются проблем внутри США, а политики сами признают, что разговоры о пошлинах могут быть инструментом давления. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

Дональд Трамп назвал новые пошлины необходимыми для пресечения нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Китай он обвинил в невыполнении обещаний ввести смертную казнь для торговцев, написав, что наркотики «хлынули» в Америку «в невиданных ранее масштабах». А в отношении Мексики и Канады Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на «все продукты». «Тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики и все нелегальные иностранцы не прекратят это вторжение в нашу страну»,— написал он в Truth Social.

Собственно, на этом Трамп и построил свою предвыборную кампанию, пишет Bloomberg. Китаю он и вовсе обещал пошлину в 60%. И не факт, что обещанные ныне 10% ее исключают. В китайском посольстве агентству заявили, что в торговой войне «никто не победит», а определенных успехов в борьбе с наркотиками КНР все же достигла. Да и в США смертность от передозировки за последний год снизилась на 14%.

Неясно, действительно ли Трамп претворит в жизнь свои угрозы или использует их как средство переговоров. Его кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент — именно ему предстоит отвечать за тарифы — называл пошлины «полезным инструментом для достижения внешнеполитических целей», отмечает Associated Press. Иначе есть риск разогнать инфляцию: вырастут цены на продукты питания и другие товары. Федрезерву, возможно, придется удерживать ставку на более высоком уровне.

Bloomberg напоминает, что Канада — крупнейший поставщик нефти в США, и тариф в 25% окажет влияние на стоимость энергоносителей. Особенно подорожают автомобили, они пересекают североамериканскую границу несколько раз, прежде чем сойти с конвейера, пишет The Washington Post. Добавление пошлины в 25% к каждому такому перемещению может сократить прибыль производителей или вызвать шок у покупателей. По подсчетам бывшего советника-экономиста Джо Байдена Эрни Тедески, типичному американскому домохозяйству такие пошлины обойдутся почти в $1 тыс. в год.

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