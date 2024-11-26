Шольц назвал продолжение диалога с Путиным ответственным и необходимым решением

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не был частью предвыборной кампании. Переговоры с главой российского государства «не были радушными», заметил он, но граждане Германии поддерживают стремление к диалогу, и канцлер намерен продолжать осуществлять этот «ответственный и необходимый» подход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Axel Schmidt, Reuters Олаф Шольц

Фото: Axel Schmidt, Reuters

«Я говорил с ним снова и снова по телефону до конца 2022 года, и разговоры не были радушными, так же, как и в последний раз. Но чтобы услышать это, тоже нужно поговорить. Этот шаг был ответственным и необходимым.— сказал канцлер в интервью ZDF.— Это важно для граждан, и я продолжу это делать. Ведь я представляю эту страну в Европе и в мире и должен позаботиться о том, чтобы мы действовали разумно».

15 ноября Олаф Шольц и Владимир Путин созвонились впервые почти за два года по инициативе немецкой стороны. Во время разговора, который продлился около часа, лидеры обсудили российско-украинской конфликт, условия для его урегулирования и «беспрецедентную деградацию» взаимоотношений России и Германии. Господин Шольц сделал вывод, что позиция Москвы по ситуации на Украине почти не изменилась. При этом он выступил за диалог с президентом России, поскольку «спекуляции о том, что происходит у Путина в голове», не способствуют решению.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Олаф Шольц готовится ко второму звонку»