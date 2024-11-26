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УГОК оштрафовали за нарушения на руднике в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии снизил административный штраф АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК), наложенный на предприятие Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в начале сентября этого года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июле надзорное ведомство предписало УГОКу устранить нарушения при эксплуатации рудника возле деревни Кудашево. В частности, как установила проверка Ростехнадзора, компания не произвела ревизию и наладку лифтовой установки, «что является нарушением требований статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других нормативных актов. Устранить нарушение компания должна была до 1 сентября, но повторная проверка, проведенная в конце того же месяца, установила, что предписание было проигнорировано. На этом основании Ростехнадзор оштрафовал УГОК на 400 тыс. руб.

В иске в суд компания просила изменить постановление о привлечении к административной ответственности. Конкретные требования в решении суда не указаны.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что «факт совершенного обществом правонарушения подтверждается материалами дела». Однако, сославшись, в частности, на Европейскую конвенцию о разумном балансе публичного и частного интересов и «конституционные принципы соразмерности и справедливости при назначении наказания», суд счел возможным уменьшить величину штрафа до 200 тыс. руб.

АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в 1995 году в Учалах, входит в ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Уставный капитал — 761,6 млн руб. Предприятие ведет добычу медно-колчеданных руд. В 2023 году чистая прибыль компании составила 1,5 млрд руб. при выручке 35 млрд руб.

Олег Вахитов

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