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«Россети Тюмень» направили 2,5 млрд рублей на подготовку электросетевого хозяйства Югры к зиме

«Россети Тюмень» подвели итоги технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в ХМАО-Югре. Общий объем финансирования ТОиР в округе составил 2,5 млрд рублей. Все работы по подготовке к отопительному сезону 2024/2025 годов прошли в срок.

В течение года энергетики отремонтировали 78 силовых трансформаторов и более 540 коммутационных аппаратов на высоковольтных подстанциях. На линейных объектах сотрудники «Россети Тюмень» смонтировали 47 км нового провода, заменили и усилили почти 800 опор. Также специалисты отремонтировали и усилили свыше 1,1 тысячи фундаментов опорных конструкций воздушных линий.

Для повышения грозоупорности ЛЭП энергетики провели техобслуживание контуров заземления 870 опор, обновили 8 км грозозащитного троса и 13 тысяч изоляторов. Работники компании расчистили более 2 тысяч гектаров охранных зон линий электропередачи от деревьев и кустарников, что значительно снизило риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Реализация программы ТОиР позволила «Россети Тюмень» обеспечить готовность электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа к прохождению зимы. Напомним, Югра является основным нефтедобывающим субъектом РФ: на ее долю приходится более 40 % общероссийской добычи. Уже в январе 2025 года округ планирует достичь отметки в 13 млрд тонн добытого черного золота.

АО «Россети Тюмень»

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