Третий житель Удмуртии утонул на рыбалке с начала заморозков

58-летний житель утонул, выйдя на тонкий лед, в Каракулинском районе Удмуртии. Как сообщает в Telegram председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин, это третий случай гибели рыбака на тонком льду в регионе этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

Два дня назад житель вышел на рыбалку с лодки на озеро близ д. Ныргында. Но домой он не вернулся. Его тело спасатели извлекли из-подо льда сегодня. Лодка рыбака также затонула.