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НЭВЗ вошел в топ-100 предприятий России

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) получил сертификат «100 лучших предприятий России» от Научно-исследовательского института социального развития и предпринимательства. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

«100 лучших предприятий России» – это официальная система добровольной сертификации, созданная НИИ социального развития и предпринимательства. Проект предназначен для сертификации предприятий, услуг и продукции. Реестр ведется при поддержке Росстандарта для повышения конкурентоспособности, а также маркировки лучших производителей.

НЭВЗ – крупнейший производитель подвижного состава в России, входит в АО «Трансмашхолдинг». За время своего существования завод выпустил 17 тыс. локомотивов. Производственные мощности НЭВЗа достигают 560 секций в год. Генеральным директором является Евгений Гридасов.

Анастасия Казуков

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