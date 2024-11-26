В Нижнем Тагиле умер подполковник МВД Андрей Барон в возрасте 74 лет

На 75-м году жизни в Нижнем Тагиле скончался подполковник МВД, ветеран труда Андрей Барон. Об этом сообщили в ритуальном комплексе Нижнего Тагила «Реквием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ритуального комплекса «Реквием» Фото: сайт ритуального комплекса «Реквием»

С 1980-ого года до середины 1990-х годов Андрей Барон работал в правоохранительных органах. Затем — преподавал историю и обществознание в школе, работал в юридическом управлении администрации Нижнего Тагила. После выхода на пенсию Андрей Барон работал в аттестационных комиссиях администрации, управлений культуры и архитектуры.

В воскресенье, 24 ноября, Андрея Барона не стало. Прощание с ним должно состояться во вторник, 26 ноября, в 14.30, в большом зале похоронного дома «Реквием».

Анастасия Таначева