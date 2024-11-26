Челябинку приговорили к ограничению свободы за ложное сообщение о бомбе

Варненский районный суд Челябинской области приговорил местную жительницу к шести месяцам ограничения свободы за ложное сообщение, написанное из хулиганских побуждений, о готовящемся взрыве в Карталах (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что жительница Челябинской области с помощью телефона зашла на сайт Росмолодежи, где в специально отведенной графе написала: «Я больной ублюдок залажил бомба в городе Карталы на входе возле статуя Пушкина» (орфография оригинала сохранена, — прим. ред.). Свою вину в совершении преступления она признала полностью.

При назначении вида и размера наказания суд учел способствование расследованию со стороны обвиняемой, наличие на ее иждивении ребенка и состояние здоровья челябинки. На местную жительницу на полгода возложили такие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципалитета по месту регистрации, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, являться туда один раз в месяц. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска