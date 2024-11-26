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обновлено 13:03

Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру Романа Ефимова на пост премьера

Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили кандидатуру Романа Ефимова на должность премьера республики. За предложенного главой региона кандидата проголосовало 48 парламентариев, против — 5.

Фото: Роман Ефимов, vk

Фото: Роман Ефимов, vk

Господин Ефимов работает на госдолжностях с 2014 года. С 2018 по 2021 год возглавлял сначала региональный центр закупок Удмуртии, затем центр учета и отчетности региона. С декабря 2021 года исполнял обязанности зампреда правительства республики. С февраля 2022 года стал вице-премьером правительства Удмуртии.

Напомним, ранее господин Бречалов подписал указ об упразднении должности премьер-министра республики и возложил руководство кабмином на себя.

Подробнее об этом в материале «Глава обезглавил кабмин».

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