По итогам 2024 года в Краснодарском крае будет высажено 1,2 тыс. га садов

В Краснодарском крае к настоящему времени высажено 650 га садов молодых садов. Согласно плану, до конца года владельцы хозяйств высадят деревья еще на 550 га. Об этом со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева информирует пресс-служба региональной администрации. Почти 90% садов — интенсивного и суперинтенсивного типа, что позволяет увеличить плотность высадки с 800 деревьев до 5 тыс. деревьев на гектар.

На территории края работают 140 крупных и средних хозяйств и 270 субъектов малого садоводческого предпринимательства. На его долю приходится 40% общероссийского товарного урожая плодово-ягодных культур. В минувшем году садоводы Кубани собрали 486 тыс. т. плодово-ягодных культур.

Как отмечается в сообщении, за 8 лет на Кубани более чем в два раза выросло производство плодовых саженцев: с 3 млн штук в 2015 году до 6,5 млн штук в 2023 году. По данным сервиса «Питомников.ру», в Краснодарском крае действуют 45 питомников.

Дмитрий Ковалевский