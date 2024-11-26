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В парке 30-летия Победы убрали шахматные столы с ошибкой

В Ярославле в парке 30-летия Победы демонтировали шахматные столы из-за допущенной ошибки. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На прошлой неделе в парке установили столы с шахматной разметкой, однако поле А1 оказалось белым, хотя должно быть черным. На это обратили внимание жители в социальных сетях. После этого в мэрии пояснили, что «столы демонтированы».

Напомним, работы по благоустройству парка подрядчик ООО «Ярдорремстрой» должен был завершить до 31 августа 2024 года.

Алла Чижова

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