В парке 30-летия Победы убрали шахматные столы с ошибкой

В Ярославле в парке 30-летия Победы демонтировали шахматные столы из-за допущенной ошибки. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На прошлой неделе в парке установили столы с шахматной разметкой, однако поле А1 оказалось белым, хотя должно быть черным. На это обратили внимание жители в социальных сетях. После этого в мэрии пояснили, что «столы демонтированы».

Напомним, работы по благоустройству парка подрядчик ООО «Ярдорремстрой» должен был завершить до 31 августа 2024 года.

Алла Чижова