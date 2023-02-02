В Тамбовской области планируют до конца 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков

В 2023 году планируется решить проблему дольщиков оставшихся в реестре проблемных объектов шести домов, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«В регионе принята дорожная карта по решению проблем обманутых дольщиков. И мы ее реализуем с опережением намеченных сроков — некоторые дома в прошлом году из единого реестра проблемных объектов были исключены досрочно. В 2023 году планируем закрыть все вопросы по проблемным объектам»,— отметила исполняющая обязанности регионального министра государственного жилищного, строительного и технического контроля Инна Левченко.

По словам госпожи Левченко, четыре из шести проблемных домов будут достроены, что восстановит права 285 дольщиков. В частности, до конца года завершится строительство домов на улице Киквидзе, 77б (9 тыс. кв. м) и на Коммунальной, 72а (5,6 тыс. кв. м). А дом по улице Карла Маркса, 3 (3,7 тыс. кв. м) планируется ввести уже в первом квартале, рассказала чиновник. Также планируется достроить небольшой дом (на 603 кв. м) на улице Ржавская, 23, там квартир ожидают четыре дольщика.

Участники долевого строительства дома 46 по улице Коммунальная (4,3 тыс. кв. м) получат компенсационные выплаты, поскольку строительная готовность дома составляет менее 80%. Впрочем, некоторые дольщики намерены оспаривать это решение в суде. 15 граждан уже обратились за выплатами, пятеро из них уже получили возмещение.

Наиболее сложная ситуация на самом крупном проблемном объекте на улицах Пензенская/ Карла Маркса, 67/175 корпус 1 (9,4 тыс. кв. м). Застройщики объекта признаны банкротами, и в силу невысокой строительной готовности объекта прорабатывается вариант предоставления дольщикам компенсационной выплаты, как и в случае с домом по Коммунальной, 46.

В 2022 году, по данным облправительства, было исключено из реестра проблемных объектов четыре дома — по улице Строительная, 27 в поселке Строитель, по улицам Советская, 192а и Базарная, 126 в Тамбове. В итоге 163 участника долевого строительства получили компенсации. Кроме того, был завершен первый этап строительства дома на улице Кавказская, 1Б в Тамбове. В результате 83 человека уже получили ключи от достроенных квартир.

Мария Старикова