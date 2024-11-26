Прокуратура хочет взыскать с «Дортрансстроя» еще 84 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии начал производство по четырем искам прокуратуры республики к ООО «Дортрансстрой». Иски касаются контрактов, заключенных дорожным подрядчиком с Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) для ремонта дорог в центре города и строительства новой улицы между деревнями Ветошниково и Романовка в Ленинском районе.

Надзорное ведомство не согласно с дополнительными соглашениями к контрактам о перераспределении авансовых платежей с года завершения работ на год начала исполнения контракта. Истец просит признать эти соглашения недействительными, а также взыскать с «Дортрансстроя» в общей сложности более 84,4 млн руб.

Заседания по трем делам назначены на 25 декабря, по другому делу — на 27 января.

Ранее у прокуратуры возникли претензии к муниципальным контрактам на строительство и реконструкцию улиц Генерала Рыленко, Пугачева и развязки между ними из-за продления сроков завершения работ, ведомство просит взыскать с генподрядчиков 192,7 млн руб., в том числе 27,7 млн руб. — с ООО «Дортрансстрой».

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в Уфе в 2000 году, является одним из крупнейших дорожных подрядчиков Башкирии. Бенефициаром компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. участники рынка называют Марата Латыпова. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 90 млн руб.

Идэль Гумеров