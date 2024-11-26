Глава ФСБ считает, что при Трампе во внешней политике США мало что изменится

Директор ФСБ Александр Бортников считает, что команда действующего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Он назвал маловероятными кардинальные перемены во внешней политике Штатов с избранием Дональда Трампа, который вступит в должность в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Бортников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению господина Бортникова, США, Великобритания и их союзники продолжат попытки «грубого вмешательства в союзнические отношения» среди стран СНГ. Также он обвинил их в «блокировании интеграционных процессов» и дискредитации действий по обеспечению безопасности и стабильности Содружества. Директор ФСБ считает, что «нужно быть готовыми к любым провокациям».

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона... Не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии, прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии»,— заявил он на заседании глав служб безопасности и разведок стран СНГ (цитата по ТАСС).

В ноябре господин Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным Bloomberg, Джо Байден пытается максимально усилить Украину до своего ухода с должности. О первом применении ВСУ ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны РФ сообщило 19 ноября. В ответ 21 ноября Россия атаковала с помощью ракетного комплекса «Орешник» украинское оборонное предприятие «Южмаш».

Подробности — в материале «Ъ» «Зато мы делаем "Орешник"».