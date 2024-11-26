В Челябинске ищут перевозчика для всех трамвайных маршрутов за 350 млн рублей

Организатор перевозок Челябинской области объявил аукцион на осуществление перевозок по 14 трамвайным маршрутам. Начальная сумма контракта составляет более 350 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из проектной документации, перевозчику необходимо обслуживать трамваи №2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 и 22. На все направления выйдут вагоны большого класса с внедренной системой мониторинга пассажиропотоков и установленными в салоне валидаторами.

Больше всего трамваев выйдет на маршрут №22 — для него предоставят 34 вагона. По 22 единицы выделят на направления №3 и 14, по 19 — для №15 и 16. Также еще 14 вагонов будут обслуживать маршрут №19, 15 единиц — №18. Для направления №2 выделят 11 трамваев, а для №5 — десять. Всего по девять вагонов предоставят №7, 9 и 20 каждому. Меньше всего трамваев будут ходить по маршрутам №10 от Першино – ЦХП и №12 Харлова – Чистопольская. Для них выделят по три и четыре единицы транспорта соответственно. Контракт на обслуживание маршрутов будет действовать до 30 июня 2025 года.

Итоги аукциона подведут 13 декабря 2024-го.