Молодые специалисты «Удмуртнефти» и ее дочерних обществ победили на Межрегиональной научно-технической конференции НК «Роснефть»

Конференция проходила в Москве в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Свои проекты представили 430 молодых специалистов из 70 дочерних предприятий компании – победители и призеры региональных и кустовых конференций 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Удмуртнефть Фото: Удмуртнефть

МНТК работала в 19 профильных секциях по всем основным бизнес-процессам «Роснефти». В состав жюри вошли руководители и эксперты центрального аппарата компании.

Цель конференции – определить проекты, внедрение которых будет способствовать повышению эффективности бизнеса и пополнить кадровый резерв «Роснефти» за счет работников с высоким потенциалом.

Золото в секции «Информационные технологии и информационная безопасность» завоевал ведущий технолог цеха по добыче нефти и газа № 5 «Удмуртнефти» Михаил Власов с работой «Информационно-аналитическая система диагностирования эффективности эксплуатации штангового глубинного насоса».

Еще одним золотым призером по итогам работы секции «Проектирование и обустройство месторождений» стала инженер строительного отдела «Ижевского нефтяного научного центра» Мария Ходырева. Серебро в секции «Бурение скважин, нефтепромысловый сервис» завоевала геолог геологического сектора «Удмуртнефть-Бурения» Ангелина Васильева.

Кроме того, молодые специалисты «Удмуртнефти» и ее дочернего общества «Удмуртэнергонефть» победили в трех номинациях «За поиск новых направлений в геологоразведочных работах», «За практическую значимость» и «Искусственный интеллект в энергетике».

Представляемые проекты имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности Компании. В 2023 году «Роснефть» уже внедрила 31 проект, который был отобран по итогам МНТК 2022 года. Их ожидаемый экономический эффект составляет более 900 млн руб. Еще 22 проекта запланированы к внедрению в производство на объектах Компании в 2024-2026 гг.