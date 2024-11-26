В новогодние праздники из Челябинска организуют два дополнительных поезда

На Южно-Уральской железной дороге организуют два дополнительных поезда, маршрут которых включает Челябинск. Они назначены на новогодние праздники, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Поезд №546/545 из Челябинска 26 декабря, 7 и 11 января отправится в Нижневартовск, а по обратному маршруту — 8 и 12 января. Также в столицу Южного Урала можно будет приехать из Приобья — поезд №552/551 направится по этому маршруту 30 декабря. Обратное отправление состоится 9 января.