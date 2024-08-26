Набережная Фонтанки оказалась подтоплена из-за коммунальной аварии

Проезжая часть набережной Фонтанки оказалась подтоплена утром 26 августа из-за коммунальной аварии. Речь идет об участке дороги рядом с домом №50. Как пояснили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал Петербурга», причиной стало технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что вытекание уже локализовано. Вода отведена в канализацию.

Тем не менее, произошедшее повлияло на транспортную ситуацию. Движение по набережной было ограничено.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что улицу Бутлерова залило водой из прорвавшейся трубы.

Дарья Астанина