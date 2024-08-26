Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набережная Фонтанки оказалась подтоплена из-за коммунальной аварии

Проезжая часть набережной Фонтанки оказалась подтоплена утром 26 августа из-за коммунальной аварии. Речь идет об участке дороги рядом с домом №50. Как пояснили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал Петербурга», причиной стало технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что вытекание уже локализовано. Вода отведена в канализацию.

Тем не менее, произошедшее повлияло на транспортную ситуацию. Движение по набережной было ограничено.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что улицу Бутлерова залило водой из прорвавшейся трубы.

Дарья Астанина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...