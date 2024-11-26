На Киалимском водохранилище возобновили водозабор

Водоснабжение в Карабаше восстановлено в полном объеме. На Киалимском водохранилище возобновлена работа насосной станции после прорыва плотины в июле из-за дождевого паводка. Об этом сообщил глава города Станислав Афанасенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, водозабор и подача питьевой воды в город возобновились 25 ноября после получения результата анализа воды. До этого в Карабше постоянно возникали перебои с водоснабжением. «На сегодняшний день нам удалось создать условия стабильного водоснабжения. С целью повышения надежности системы водоснабжения проложили дополнительную ветку водовода от озера Серебры»,—сообщил глава. По данным Станислава Афанасенко, запланировали мероприятия по модернизации сетей водоснабжения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», для восстановления водозабора на Киалимском водохранилище построили временную дамбу. Теперь предстоит обследование разрушенной летом плотины. Причиной прорыва стали сильные дожди. В результате был затоплен поселок Киолим и эвакуированы около 170 человек. Уральское управление Ростехнадзора позже выявило нарушения при эксплуатации водохранилища, которые привели к прорыву дамбы.