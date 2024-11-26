В Казани Росгвардия задержала женщину, объявленную в федеральный розыск

В Советском районе Казани сотрудники Росгвардии и УФСИН по Татарстану задержали ранее судимую женщину. Ее объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Около 20:00 наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на ул. Вагапова находится 32-летняя женщина, объявленная в федеральный розыск. Рядом с подъездом жилого дома Росгвардия и сотрудник регионального УФСИН обнаружили и задержали разыскиваемую.

Выяснилось, что ранее женщину осудили по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Местная жительница не являлась в суд на оглашение приговора. В сентябре ее объявили в розыск.

Женщину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Диана Соловьёва