Челябинский экс-следователь не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд не стал выпускать бывшего старшего следователя отдела по Советскому району Челябинска СУ СК РФ по региону Вадима Шпигуна из СИЗО после апелляционной жалобы его адвоката. Обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств останется под стражей как минимум до 5 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, где тот просил избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако постановление Тракторозаводского районного суда о продлении срока содержания под стражей до 5 декабря оставлено без изменения.

Вадима Шпигуна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия). По данным СМИ, его задержали в декабре 2023 года. Следствие полагает, что Вадим Шпигун, занимая свою должность, помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Также в его доме найден пистолет, взятый из вещдоков.

Виталина Ярховска