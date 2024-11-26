Двадцать хоккеистов СКА вошли в расширенный состав сборной на Кубок Первого канала
Сразу двадцать хоккеистов СКА попали в расширенный состав национальной команды «Россия 25», которая примет участие в Кубке Первого канала в Петербурге. Список игроков опубликовал в своем Telegram-канале главный тренер красно-синих Роман Ротенберг, который и возглавит сборную на предстоящем турнире.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
От петербургских армейцев в состав сборной вызваны: вратари Егор Заврагин и Артемий Плешков, защитники: Иван Выдренков, Данила Галенюк, Никита Зайцев, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Андрей Педан, Никита Смирнов, нападающие: Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин.
Фото: Роман Ротенберг / Telegram-канал
Как уточнил господин Ротенберг, всего в расширенном составе есть представители 14 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Средний возраст команды составляет 25 лет.
В 2024 году матчи Кубка Первого канала пройдут 12-15 декабря на «СКА Арене». Кроме российской команды в турнире примут участие сборные Белоруссии и Казахстана, а также команда легионеров КХЛ.
Напомним, ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что «СКА Арена» готова к проведению Кубка Первого канала по хоккею в Петербурге после ремонта.