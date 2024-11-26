Двадцать хоккеистов СКА вошли в расширенный состав сборной на Кубок Первого канала

Сразу двадцать хоккеистов СКА попали в расширенный состав национальной команды «Россия 25», которая примет участие в Кубке Первого канала в Петербурге. Список игроков опубликовал в своем Telegram-канале главный тренер красно-синих Роман Ротенберг, который и возглавит сборную на предстоящем турнире.

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От петербургских армейцев в состав сборной вызваны: вратари Егор Заврагин и Артемий Плешков, защитники: Иван Выдренков, Данила Галенюк, Никита Зайцев, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Андрей Педан, Никита Смирнов, нападающие: Сергей Андронов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ротенберг / Telegram-канал Фото: Роман Ротенберг / Telegram-канал

Как уточнил господин Ротенберг, всего в расширенном составе есть представители 14 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Средний возраст команды составляет 25 лет.

В 2024 году матчи Кубка Первого канала пройдут 12-15 декабря на «СКА Арене». Кроме российской команды в турнире примут участие сборные Белоруссии и Казахстана, а также команда легионеров КХЛ.

Напомним, ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что «СКА Арена» готова к проведению Кубка Первого канала по хоккею в Петербурге после ремонта.

Андрей Цедрик