В Ленинском районе Челябинска произошел пожар в мебельном цехе

В Челябинске произошел пожар в цехе по производству мебели, расположенном на территории гаражного кооператива. Возгорание ликвидировано на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар начался в гаражно-строительном кооперативе №316 А в Ленинском районе, рядом с Фатеевским кладбищем. Горели пиломатериалы. К моменту прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление, а огонь угрожал соседним зданиям, в том числе автосервису. В ликвидации возгорания участвовали 25 человек и семь единиц техники.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Во время происшествия никто не пострадал.