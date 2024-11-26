Уральский полпред встретился со свердловскими волонтерами и активистами

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога провел встречу с активистами свердловского штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и Всероссийским корпусом спасателей (ВСКС), во встрече также принимал участие вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Добровольцы ВСКС показали полпреду имеющееся оборудование, в том числе предназначенное для перевозки раненых военнослужащих, которые прибывают в Свердловскую область из зоны специальной военной операции (СВО) для лечения и операции, и показали курсы обучения управлению беспилотниками и оказания первой помощи при ЧС с элементами тактической медицины. Кроме того, Артем Жога побывал в пункте приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, военнослужащих и их семей, познакомился с работой психологической службы центра и деятельностью уральских умельцев, которые занимаются изготовлением необходимых вещей для бойцов СВО.

Свердловское региональное отделение ВСКС создано в 2008 году, в организации сегодня участвуют 572 добровольца-спасателя, которые прошли программу «Первоначальная подготовка спасателей». Добровольцы совершили более 400 оперативных выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в начале месяца в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел форум «Патриоты Урала», в котором приняли участие волонтеры и гражданские активисты Урала. На нем все участники могли поделиться наработками, озвучить идеи и проблемы.

Ирина Пичурина