В Свердловской области пройдет форум «Патриоты Урала» для волонтеров

В Верхней Пышме (Свердловская область) пройдет форум «Патриоты Урала», в котором примут участие волонтеры и гражданские активисты Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, передают в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На нем все участники смогут поделиться наработками, озвучить идеи и проблемы, с которыми они сталкиваются при реализации проектов. Каждый регион возьмет для себя что-то новое, и по итогу мы выровняем меры поддержки по всему федеральному округу»,— рассказал полпред Жога.

Ориентировочно форум пройдет 1 ноября. Для участия в нем будет необходимо до 29 октября отправить заявку на почту, указанную на сайте полпредства.

Полина Хабарова