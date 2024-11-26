Конгрессвумен Грин: передача Байденом ядерного оружия Киеву будет госизменой

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила обеспокоенность возможной передачей президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине, назвав эту идею безумной. Она предположила, что таким образом уходящий глава Белого дома хочет развязать ядерную войну, чтобы приостановить или сорвать передачу власти Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марджори Тейлор Грин

Фото: Hannah McKay/File Photo, Reuters Марджори Тейлор Грин

Фото: Hannah McKay/File Photo, Reuters

«Это безумие и абсолютно неконституционно, возможно, это акт государственной измены»,— написала политик в соцсети X.

Реакция госпожи Тейлор Грин стала ответом на пост предпринимателя Марио Навфаля, который обратил внимание на неопределенность мотивов Вашингтона в вопросе возможной поставки компонентов ядерного оружия Украине. Господин Навфаль отметил, что это очередной шаг к «беспрецедентной эскалации».

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что ряд чиновников из США и стран Европы обсуждали возможность возвращения Украине ядерных арсеналов как гарантии ее безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявил, что любой шаг по созданию ядерного оружия в соседней стране встретит соответствующую реакцию России, подчеркнув, что она ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Киева такого оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре заявлял, что Киев видит два выхода из вооруженного конфликта с Россией — либо страну принимают в НАТО, либо она создает ядерное оружие. По мнению российских экспертов, речь шла о «грязной бомбе», а не о полноценной военно-ядерной программе.

Подробнее об эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».