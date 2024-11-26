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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: ЕС думает над санкциями против более чем 45 нефтяных танкеров из РФ

Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России, который затронет более 45 нефтяных танкеров, сообщило Bloomberg. По информации агентства, новые меры также будут включать запрет на въезд примерно для 50 физлиц и заморозку активов порядка 30 организаций.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В документах, на которые ссылается автор статьи, сказано, что в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия планирует запретить российским нефтяным танкерам заход в европейские порты и доступ к «рискованным перевозкам». Вместе с этим подчеркнуто, что окончательный набор ограничений еще обсуждается и впоследствии может быть изменен.

Санкции также коснутся российских компаний, которые занимаются транспортировкой нефти, руководителей этих организаций, а также производителей военной техники. В список могут включить фирмы из Ирана, Индии, Китая, ОАЭ, Таиланда и Сербии, которые, по мнению ЕС, помогают России получать технологии двойного назначения, в частности компоненты для производства дронов.

Кроме того, планируется ввести ограничения против северокорейских военных чиновников, которых Брюссель подозревает в отправке военнослужащих на территорию России.

Постоянные представители стран—участниц ЕС начнут обсуждать новый пакет санкций в отношении России 27 ноября. Зарубежные СМИ сообщали, что он может быть принят до конца текущего года.

О последних санкциях в отношении России — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».

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