NV узнал о возможном увольнении руководителя ГУР Украины в декабре

Руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут сместить с должности. Об этом написало украинское издание New Voice (NV). По словам источников, возможный преемник найден — им может стать заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад. В начале осени в СМИ также появлялась информация о возможном увольнении Кирилла Буданова.

По информации украинского источника, знакомого с ситуацией в сфере безопасности и обороны, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди хотят заменить Кирилла Буданова «более лояльной к власти» фигурой.

Основными лоббистами инициативы названы руководитель офиса господина Зеленского Андрей Ермак и сам Александр Поклад. Они считают, что публичные высказывания главы военной разведки, например заявление о скором «кофе в Крыму» или признание факта сотрудничества с повстанцами-туарегами в Мали, вредят Украине.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент (Украины Владимир Зеленский.— "Ъ") решит»,— сказал собеседник NV (цитата по «РИА Новости»).