Министр обороны Эстонии призвал западные страны не отправлять войска на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал западных союзников Киева воздержаться от отправки войск на Украину. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill. По словам господина Певкура, риски в случае этого решения значительно выше, чем возможные преимущества.

Ханно Певкур в разговоре с журналистами на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе указал, что Украина испытывает нехватку личного состава и власти борются «за поддержание боевого духа». Вместе с этим министр подчеркнул, что возможное направление военных инструкторов в зону конфликта для тренировки и помощи украинским военнослужащим может привести к негативным последствиям.

Ранее газета Le Monde писала о возобновлении дискуссий между Парижем и Лондоном по поводу возможной отправки военных на Украину. По данным издания, Франция и Великобритания не исключают возможности создания коалиции для поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что несмотря на дискуссию в европейских странах нет «единства мнений» по этому вопросу.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».