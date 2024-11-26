Politico узнало планы Камалы Харрис насчет президентских выборов в 2028 году

Действующая вице-президент США Камала Харрис, несмотря на поражение на выборах в ноябре, не исключает возможности снова баллотироваться в 2028 году, сообщили Politico сразу пять источников. По данным издания, госпожа Харрис намерена остаться в политике и поручила помощникам изучить варианты ее участия в следующих президентских выборах или выдвижение в губернаторы Калифорнии в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Kevin Lamarque/File Photo , Reuters Камала Харрис

Фото: Kevin Lamarque/File Photo , Reuters

Из материала следует, что Камала Харрис, которая сейчас отдыхает вместе с семьей на Гавайях, планирует обсудить с близкими планы во время зимних каникул. Один из бывших помощников демократки рассказал, что для нее важно создать структуру, с помощью которой она сможет активно участвовать в общественной жизни.

Камала Харрис стала кандидатом на президентских выборах менее чем за 100 дней до дня голосования, после выхода из гонки действующего главы государства Джо Байдена. По итогам выборов она получила голоса 226 выборщиков, тогда как республиканец Дональд Трамп — 312. Несмотря на проигрыш, некоторые демократы признают, что госпожа Харрис добилась расположения значительной части американцев и укрепила положение внутри партии.

В середине ноября газета The New York Times писала, что вице-президент оказалась первым за 20 лет кандидатом от демократов, получившим меньше голосов от населения, чем оппонент. Издание отмечало, что госпожа Харрис уступила избранному президенту Дональду Трампу во всех ключевых штатах, несмотря на расходы в размере $1,5 млрд за 15 недель кампании.

Подробнее о формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».