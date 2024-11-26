По каким показателям оценивают губернаторов

Действующий перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти регионов был утвержден указом президента Владимира Путина от 4 февраля 2021 года. Он включает 20 пунктов:

Доверие к власти (доверие к президенту РФ и главам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития). Численность населения субъекта РФ. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Уровень бедности. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень образования. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Число посещений культурных мероприятий. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства. Качество городской среды. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам. Качество окружающей среды. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. «Цифровая зрелость» органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.