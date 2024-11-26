По каким показателям оценивают губернаторов
Регламент
Действующий перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти регионов был утвержден указом президента Владимира Путина от 4 февраля 2021 года. Он включает 20 пунктов:
- Доверие к власти (доверие к президенту РФ и главам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития).
- Численность населения субъекта РФ.
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Уровень бедности.
- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
- Уровень образования.
- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
- Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.
- Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
- Число посещений культурных мероприятий.
- Количество семей, улучшивших жилищные условия.
- Объем жилищного строительства.
- Качество городской среды.
- Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.
- Качество окружающей среды.
- Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы.
- Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
- «Цифровая зрелость» органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.