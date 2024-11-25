Число пострадавших при ДТП на Красносельском шоссе увеличилось до 15

За помощью медиков после аварии на Красносельском шоссе с участием рейсового автобуса обратились 14 человек. Среди пострадавших также пятилетний мальчик, по нему отказ от госпитализации, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Председатель комздрава региона Александр Жарков отметил, что процесс лечения пострадавших находится на особом контроле. Помощь на месте инцидента утром 25 ноября оказывали восемь бригад скорой помощи, одна из которых реанимационная.

«На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе, о 5 детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжелом»,— уточнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК возбудил уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом и фурой в Новоселье.

Татьяна Титаева