На содержание кладбищ Ижевска и Завьяловского района потратят 21,7 млн рублей

На содержание и благоустройство мест погребения в Ижевске и Завьяловском районе в 2025 году потратят 21,7 млн руб. Соответствующий конкурс появился на портале госзакупок 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из техзадания следует, что работы затронут Южное, Кенское, Западное, Александровское, Нагорное, Северное и два Хохряковских кладбища. Среди прочего запланированы вывоз и утилизация мусора и строительных отходов, спил аварийных деревьев, расчистка территорий от кустарника и мелколесья, скос травы. Зимой дороги будут расчищать от снега.

Перечнем работ также предполагается разработка и уплотнение грунта на территориях, устройство выравнивающего слоя из щебня, очистка, грунтовка и покраска металлических поверхностей.

Заказчиком выступает городской МУП «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Подрядчика определят до 16 декабря.