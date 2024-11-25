Группа «Синара» досрочно сменила совет директоров холдинга СТМ

Группа «Синара» досрочно прекратила полномочия всех членов совета директоров АО «Синара – Транспортные машины» (СТМ). Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В новый состав совета директоров были избраны пять человек (их имена не раскрываются). Решение принято 22 ноября.

«Синара» является единственным акционером холдинга СТМ. Он образован в 2007 году. Объединяет такие предприятия транспортного машиностроения, как «Уральские локомотивы», «Калугапутьмаш», Людиновский тепловозостроительный завод и другие.

Группа «Синара» — крупная диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Среди приоритетных направлений — машиностроение, девелопмент, финансы, инвестиции, сельское хозяйство, туризм. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

Виталий Красиков