Тюменская прокуратура начала проверку из-за ДТП с грузовиком, где погиб человек

Прокуратура в Тюмени начала проверку из-за ДТП с грузовым автомобилем Mersedes в Заводоуковском городском округе, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

На 93 км автодороги Тюмень — Ишим — Омск столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и легковая машина Chery Tiggo. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Его водитель скончался на месте, пассажира машины доставили в больницу.

Межрайонная прокуратура начала проверку по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Ее ход и результаты контролируют правоохранительные органы.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюмени столкнулись маршрутный автобус №79 и легковой автомобиль. Пострадал 10-летний ребенок

Ксения Тарских