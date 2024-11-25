Тюменская прокуратура начала проверку из-за ДТП с грузовиком, где погиб человек
Прокуратура в Тюмени начала проверку из-за ДТП с грузовым автомобилем Mersedes в Заводоуковском городском округе, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
На 93 км автодороги Тюмень — Ишим — Омск столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и легковая машина Chery Tiggo. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Его водитель скончался на месте, пассажира машины доставили в больницу.
Межрайонная прокуратура начала проверку по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Ее ход и результаты контролируют правоохранительные органы.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюмени столкнулись маршрутный автобус №79 и легковой автомобиль. Пострадал 10-летний ребенок