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В Тюмени в аварии с автобусом №79 пострадал ребенок

В Тюмени столкнулись маршрутный автобус №79 и легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ДТП пострадал 10-летний ребенок.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла на кольцевой развязке ул. Мельникайте и ул. Федюнинского. Предварительно 46-летний водитель Honda Freed выехал со средней полосы движения на крайнюю правую, по которой ехал автобус. 10-летняя пассажирка автобуса получила травмы. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

Ранее в Югре в ДТП с двумя грузовиками погибли два сотрудника полиции. Предварительно водитель «КамАЗа» не убедился в безопасности обгона грузового Volvo, чем создал помеху двигавшемуся навстречу Lada Vesta, в котором находились погибшие.

Анна Капустина

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