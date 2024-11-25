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В правительстве прокомментировали участие в праймериз Николая Золотникова

Глава Ярославского района Николай Золотников принимает участие в предварительном голосовании по выборам депутатов совета Ярославского муниципального округа по личному желанию, прокомментировал выдвижение министр регионального развития и глава регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин.

Николай Золотников

Николай Золотников

Фото: Правительство Ярославской области

Николай Золотников

Фото: Правительство Ярославской области

«Участие в предварительном голосовании "Единой России" связано с личным желанием Николая Владимировича. Законом это разрешено. В случае победы на последующих выборах в апреле 2025 года ему предстоит принять решение: стать депутатом или выдвинуть свою кандидатуру на пост главы вновь образованного Ярославского муниципального округа»,— сказал «Ъ-Ярославль» министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

Сам господин Золотников не ответил на вопрос «Ъ-Ярославль», возьмет ли он мандат депутата в случае избрания. Выборы депутатов совета состоятся 6 апреля. После этого депутаты совета изберут главу по конкурсу.

Антон Голицын

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