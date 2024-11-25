Thyssenkrupp сократит 11 тыс. сотрудников

Сегодня, 25 ноября, Thyssenkrupp Steel — сталелитейное подразделение концерна Thyssenkrupp и крупнейший производитель стали в Германии — объявил о планах к 2030 году сократить 11 тыс. сотрудников. Это около 40% всех сотрудников. В компании объяснили сокращения «структурными изменениями на европейском рынке», перепроизводством стали и усилением конкуренции со стороны азиатских компаний.

В связи с этим Thyssenkrupp Steel собирается также существенно снизить мощности производства: с нынешних 11,5 млн тонн стали в год до 8,7–9 млн тонн в год. Компания планирует закрыть завод в Кройцаль-Эйхене, а также изучает возможность продажи доли или полного закрытия завода Huttenwerke Krupp-Mannesmann в Дуйсбурге, которым Thyssenkrupp владеет совместно с другими компаниями.

Проблемы Thyssenkrupp Steel длятся не первый год. Компания регулярно терпит убытки из-за возросшей конкуренции со стороны азиатских производителей, роста цен на электроэнергию и падения спроса на сталь в условиях замедления мировой экономики. На прошлой неделе компания сообщила о чистом убытке в €1,5 млрд за финансовый год, завершившийся в сентябре. В апреле 20-процентную долю в компании выкупил чешский миллиардер Даниэль Кржетинский. В августе большинство топ-менеджеров Thyssenkrupp Steel ушло в отставку из-за запланированной реструктуризации компании, предусматривавшей значительное сокращение производства, увольнения и т. д.

Яна Рождественская