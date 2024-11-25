Во вторник в Черноземье возможна переменная облачность, без осадков, от -5°С до +1°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 26 ноября, прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Температура будет варьироваться от -5°С до +1°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ближайшая ночь пройдет при температуре -4°С, ожидается переменная облачность. Днем будет облачно при 0°С. В течение суток осадки не прогнозируются.

В Воронеже, Курске и Тамбове в течение суток возможна переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит -5...-3°С, днем — -1...+1°С.

В Липецке температура будет варьироваться от -5°С до 0°С. В течение суток погода может быть малооблачной, без осадков.

В Орле ночью ожидается переменная облачность при -4°С, днем — малооблачная погода при -1°С. Осадки в течение суток не прогнозируются.

Анастасия Колпачева