Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию коридора «Север—Юг»
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север—Юг». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Виталий Савельев
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Соглашение о строительстве коридора «Север—Юг» было подписано в сентябре 2000 года Россией, Ираном и Индией. Позже к нему присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Турция, Таджикистан, Киргизия. Коридор пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до порта в индийском Мумбае и соединяет 14 стран. Общая протяженность путей составляет около 7200 км.
В октябре секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обсудил развитие МТК «Север—Юг» с властями ОАЭ. Господин Шойгу отметил, что после запуска коридора срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится с 30–40 суток до 14.
Подробнее о транспортных коридорах — в материале «Ъ» «Транзитом едины».