Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию коридора «Север—Юг»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север—Юг». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве коридора «Север—Юг» было подписано в сентябре 2000 года Россией, Ираном и Индией. Позже к нему присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Турция, Таджикистан, Киргизия. Коридор пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до порта в индийском Мумбае и соединяет 14 стран. Общая протяженность путей составляет около 7200 км.

В октябре секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обсудил развитие МТК «Север—Юг» с властями ОАЭ. Господин Шойгу отметил, что после запуска коридора срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится с 30–40 суток до 14.

Подробнее о транспортных коридорах — в материале «Ъ» «Транзитом едины».