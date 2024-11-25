В Екатеринбурге проведут слушания по благоустройству Основинского парка

Администрация Екатеринбурга объявила об общественных слушаниях, касающихся благоустройства Основинского парка в Пионерском районе. Как указано на сайте мэрии, слушания пройду 27 ноября в 18:30 в школе № 165. Необходима предварительная регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

План реконструкции парка разрабатывается администрацией Кировского района и командой парка им. В. Маяковского. Согласно проекту, планируется создание арт-пространства, кинотеатра, творческой резиденции. В парке хотят оборудовать фонтан, цветники и установить гамаки. Проект будет дорабатываться по итогам обсуждений.

Также проект по благоустройства Основинского парка будет представлен в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году для получения субсидии. В мэрии отметили, что Основинский парк был создан в 1920 году и является одним из старейших в уральской столице.

Валерия Шестопалова