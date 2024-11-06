Прокуратура оштрафовала компанию по добыче драгметаллов за загрязнение рек на Урале

Свердловская прокуратура оштрафовала компанию по добыче драгоценных металлов «Мостовское» на 250 тыс. руб. за загрязнение рек Сорочки и Туры. Предприятие сбрасывало в реки технологические воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В результате произошедшего излива технологической воды установлено загрязнение воды названных рек, выраженное наличием цветности, не характерной для природной воды»,— рассказали в прокуратуре.

Ведомство считает, что ООО «Мостовское» нарушило ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности) и ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований утвержденного технического проекта).

В прокуратуре добавили, что на данный момент выявленные нарушения устранены, излив технологической воды и загрязнение рек прекращены.

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Виталий Красиков