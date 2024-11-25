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Несколько аварийных деревьев вырубили на улице Свободы в Ижевске

Несколько лип вырубили в окрестностях дома №175 на ул. Свободы в Ижевске. Это сделали в рамках проекта благоустройства «во избежание несчастных случаев, связанных с падением аварийных деревьев» на пешеходов и автомобили, сообщил представитель муниципалитета в ответ на жалобу горожанки во «ВКонтакте».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«На вырубку указанных деревьев имеется порубочный билет. Работы ведутся в рамках капремонта территории, прилегающей к зданию по ул. Свободы»,— написал он. По проекту благоустройства, проведут посадку новых саженцев лип.

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